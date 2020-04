WASHINGTON, 28. April (WNM/Washington Post) - In den ersten Wochen der Corona-Pandemie verzeichneten die USA rund 15.400 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zu in dieser Jahreszeit normalerweise zu erwartenden Zahlen. Das sind fast doppelt so viele Tote wie zu diesem Zeitpunkt von den US-Behörden kommuniziert wurden. Das zeigt eine Analyse der Washington Post gemeinsam mit einem Forschungsteam der Yale School of Public Health (https://www.washingtonpost.com/investigations/2020/04/27/covid-19-death-toll-undercounted/?arc404=true). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...