Aneeka Gupta, Director, Research, WisdomTree Seit Jahresbeginn entwickeln sich die Kaffeepreise aufgrund einer Kette wichtiger Marktereignisse volatil. Steigende globale Lagerbestände und eine höhere Produktion in Kolumbien drückten die Kaffeepreise im Januar. Im Februar und März verhalfen knappe Kaffeevorräte in Verbindung mit einem Streik in einem großen brasilianischen Hafen den Kaffeepreisen zu einer Erholung. Inmitten der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie kam den Kaffeepreisen die lebhafte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...