Aktie: Netflix verzweifelt am Rekordhoch

Die Coronavirus-Pandemie hat dem Streamingportal Netflix im ersten Quartal einen deutlichen Zuschauerzuwachs beschert. Damit die Nutzer von der wachsenden Zahl der Konkurrenten nicht abspenstig gemacht werden, will das US-Unternehmen weiterhin stark in neue Serien und Filme investieren - und dafür auch Schulden machen. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wie Netflix mitteilte, sollen etwa eine Milliarde neue Schulden aufgenommen werden. Das Geld könnte dann in neues Programm fließen. Aber auch Übernahmen könnten damit finanziert werden. Ein Großteil der Programme für 2020 und 2021 sind bereits abgedreht. Netflix arbeitet nach eigenen Angaben an mehr als 200 Film-, Serien- und Show-Projekte. Im abgelaufenen ersten Quartal hatte Netflix weltweit fast 16 Millionen zahlende Kunden hinzugewonnen und die Analystenschätzungen damit deutlich übertroffen. Den Umsatz hatte der Konkurrent von Disney+ oder Amazon Prime auf 5,8 Milliarden von 4,5 Milliarden Dollar ausgeweitet. Netflix-Aktie legt eine Pause ein Die Aktie von Netflix erlebte als Stay-at-Home-Aktie einen neuen Aufschwung. Nach dem Crash aufgrund der Corona-Krise stieg der Titel seit Mitte März wieder kräftig und erreichte sogar ein neues Rekordniveau bei knapp 450 Dollar. Der rasche Anstieg des MACD (Momentum) belegt die Dynamik, die allerdings zu kippen droht. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 390 Dollar und sollte halten, um das positive charttechnische Bild nicht zu gefährden. Enthaltene Werte: US64110L1061

