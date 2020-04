Zugegeben, der Schwung der letzten beiden Handelstage kommt dem DAX heute etwas abhanden - bis zum Mittag bewegt sich der deutsche Leitindex in einer Handelsspanne von nicht einmal 100 Punkten gemächlich 0,3 Prozent nach oben. Doch bei mittlerweile 10.840 Punkten kann man sich eine Verschnaufpause schon mal gönnen - zumal am Montag und Dienstag bereits 4,4 Prozent gut gemacht wurden. Am Abend blicken die Anleger dann auf das Ergebnis der Fed-Sitzung und die Zahlen von Microsoft und Facebook. Wirecard ...

