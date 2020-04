Portfoliomanager Christian Riemann: "Gerade in stürmischen Zeiten wie diesen vermeiden wir emotionale Entscheidungen aus dem Bauch heraus."Das Management des Aktienfonds Ve-RI Equities Europe Fonds (ISIN: DE0009763201) aus dem Hause La Francaise Asset Management hat an den "inneren Werten" des Fonds gearbeitet. Über 60 Prozent der Einzelpositionen seien zu Beginn des zweiten Quartals ausgetauscht worden, heißt es von Unternehmensseite. "Unser regelbasierter Aktienselektionsprozess hat klare Kriterien, die wir strikt umsetzen. Gerade in stürmischen Zeiten wie diesen vermeiden wir demnach emotionale Entscheidungen aus dem Bauch heraus", so Christian Riemann, verantwortlicher Portfoliomanager zu FondsDISCOUNT.de. Man wolle verlässlich, transparent und klar in den Entscheidungen sein. Meinungen und subjektive Einschätzungen hingegen vermeiden. Das Portfolio bestehe aus 36 Einzelwerten. Davon seien 23 Positionen ersetzt worden.

