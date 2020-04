In einer vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführten Studie habe das Mittel den primären Endpunkt erreicht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Detaillierte Informationen dazu soll es demnächst durch das Forschungszentrum selbst geben.Noch sei Remdesivir nicht lizensiert oder zugelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...