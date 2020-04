Freilassung auf Bewährung. Jetzt werden sich die Türen wieder öffnen. Dem vorherigen Arbeitsalltag entwöhnte Heerscharen strömen blinzelnd ins Sonnenlicht, wandern zögernd zurück an Schreibtisch und Kollegen. Das Home Office wird wieder in den Schrank geräumt. Die Freiheit ist vorbei. In den Parks kehrt wieder Ruhe und Ordnung ein. Die Pensionisten übernehmen in fliegendem Wechsel. Ein bisserl weniger lustig und zynisch wird es schon ablaufen, aber grosso modo werden wir uns an das "gute Alte" wieder neu gewöhnen müssen. Doch wer denkt, dass sich die Vor-Corona-Prozesse rasch wieder einstellen werden, der irrt. Wir alle haben uns die letzten Wochen angepasst und, weit wichtiger, an uns selbst gelernt. Und wer sagt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...