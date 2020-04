Vancouver (British Columbia), 29. April 2020. Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) ("Bam Bam" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Bohrprogramm 2020 in seinem Vorzeige-Konzessionsgebiet Majuba Hill (das "Konzessionsgebiet"), einem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt in Pershing County (Nevada), im Gange ist. Die beiden Kernbohrlöcher sollen die Erweiterung der Oxid-Kupfer-Gold-Mineralisierung im Konzessionsgebiet unterstützen.CEO David Greenway sagte: "Wir freuen uns, mit den Bohrungen bei Majuba beginnen zu können. Unsere Planungen für dieses Projekt ermöglichen es uns, mit den Bohrungen fortzufahren, die konzipiert wurden, um die in den historischen Daten identifizierte Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung zu erweitern. Majuba ist ein aufregendes Projekt und die Möglichkeit, die historischen Zonen zu erweitern, wird die Position von Bam Bam Resources als Junior-Ressourcenunternehmen stärken. Unsere Vertragspartner in Nevada sind in der Lage, innerhalb aller vom Gouverneur von Nevada und der US-Bundesregierung vorgeschriebenen COVID-19-Protokolle sicher zu arbeiten."Phase-1-BohrprogrammDie Bohrungen haben begonnen und werden von Harris Exploration Drilling & Associates Inc. ("Harris") aus Fallon (Nevada) mit einem schienengängigen Kernbohrgerät durchgeführt. Die beiden ersten Kernbohrlöcher werden die hochgradigen Kupferzonen mit bedeutsamen Gold- und Silbergehalten anpeilen, die anhand historischer Abbau- und Bohrdaten identifiziert wurden. Das Feldpersonal und die Vertragspartner von Bam Bam werden betriebliche Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle anwenden, um die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung der örtlichen Community und des Bundesstaats Nevada zu gewährleisten.Das Bohrprogramm wird vom Explorationsgeologen von Bam Bam, E. L. "Buster" Hunsaker III, einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geleitet. Er ist ein zertifizierter professioneller Geologe (Certified Professional Geologist, "CPG" 8137) des American Institute of Professional Geologists.Über das Konzessionsgebiet Majuba HillDas Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.822 Acres mit übertägigen Schürfrechten und Mineralkonzessionen, zu denen auch 3 patentierte Claims für den Gangbergbau ("patented lode mining claims") und 632 Acres an Oberflächen- und Mineralrechten die sich in Privatbesitz befinden, gehören. Das Konzessionsgebiet ist über 23 Meilen unbefestigte, aber gut erhaltene Straßen, die mit dem U.S. Interstate 80 Highway verbunden sind, problemlos erreichbar. Basierend auf den historischen Daten wurden drei Goldzonen beschrieben. Die Goldzone im Hauptzielgebiet überschneidet sich mit der Oxid-Kupfer-Zielzone, die im Rahmen des bevorstehenden Programms bebohrt werden wird.Qualifizierte SachverständigeDer wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von E.L. "Buster" Hunsaker III, CPG 8137, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger laut Definition der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43- 101") geprüft. Herr Hunsaker ist Chairman im Beirat des Unternehmens und ein unabhängiger geologischer Berater.Über Bam Bam Resources Corp.Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Das Management wurde damit beauftragt, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Bam Bam Resources Corp."David Greenway"David C. GreenwayPresident & CEOWeitere Informationen erhalten Sie über:E:dg@bambamresources.comTel: (604) 318-0114Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen.Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 