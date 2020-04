Der amerikanische Dienstleister Rollins, Inc. (ISIN: US7757111049, NYSE: ROL) schüttet am 10. Juni 2020 (Record date: 11. Mai 2020) eine Quartalsdividende von 8 US-Cents je Aktie aus und kürzt damit die Dividendenausschüttung um 33,3 Prozent oder 4 US-Cents im Vergleich zum Vorquartal (12 US-Cents). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 0,32 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt ...

