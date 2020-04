Der Umsatz der BASF-Gruppe stieg im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahresquartal um 7 % auf 16,8 Mrd. Euro. Wesentlicher Grund hierfür waren um 4 % gesteigerte Mengen. Der Gewinn (Ebit vor Sondereinflüssen) lag mit 1,6 Mrd. Euro dagegen um 6 % unter dem ersten Quartal 2019. Grund dafür waren vor allem die deutlich geringeren Beiträge der Segmente Chemicals und Materials. "Das erste Quartal 2020 war kein normales Quartal. Das wird auch für das zweite Quartal gelten und wohl für das gesamte Jahr", erklärte Dr. Martin Brudermüller, Vorsitzender des Vorstands.

Agrar und Pharma trotzen der Corona-Krise

In den derzeitigen unsicheren Zeiten kann sich dder Chemiekonzern vor allem auf ihr diversifiziertes Portfolio verlassen: "Nicht alle unsere Kundenindustrien sind gleichermaßen von der Pandemie betroffen. Sie zeigen in diesem Umfeld unterschiedliche Resilienz. Zum Beispiel die Bereiche Pharma, Reinigungsmittel oder Ernährung. Sie erleben derzeit sogar eine zusätzliche Nachfrage", weiß Burdermüller. Dies ist bei der BASF deutlich beim Auftragseingang im Segment Nutrition & Care zu sehen. Auch die Nachfrage in der Agrarindustrie ist wenig betroffen.

Im Segment Nutrition & Care stieg der Gewinn (Ebit vor Sondereinflüssen) gegenüber dem Vorjahresquartal um 14 % auf 254 Mio. Euro. Das Segment Agricultural Solutions steigerte das Ergebnis um 9 % auf 809 Mio. Euro. Der höhere Umsatz vollziehe sich hier jedoch "im Wesentlichen infolge einer zeitlich vorgezogenen ...

