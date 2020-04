Die aktuell längste Serie: E.ON mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.38%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Mittwoch AMS mit 25,02% auf 12,74 (865% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 33,26%) vor Deutsche Bank mit 11,95% auf 7,16 (143% Vol.; 1W 26,66%) und Airbus Group mit 10,42% auf 58,39 (121% Vol.; 1W 9,08%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -8,06% auf 89,73 (349% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -29,04%), Roche Holding mit -2,85% auf 340,40 (141% Vol.; 1W 0,18%), Bayer mit -2,81% auf 61,25 (120% Vol.; 1W 2,77%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (7903,31 Mio.), Berkshire Hathaway (2902,77) und Wirecard (1909,42) ....

