Mehr als 300 Punkte Kursaufschlag und damit den dritten Tag in Folge hohe Gewinne verzeichneten DAX-Anleger am Tag der FED-Sitzung. Was brachte dieses Event am Abend? DAX-Entwicklung vor der FED-Sitzung Mit wenig Bewegung startete der Mittwochshandel, doch brachte am Nachmittag entsprechende Dynamik hervor. Zwischen 10.800 und 10.850 schien der DAX ...

