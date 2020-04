Aktie: Tesla überrascht mit drittem Quartalsgewinn in Serie - Rekordhoch im Visier

Anzeige / Werbung Der Elektroautobauer Tesla hat im abgelaufenen Quartal der Coronavirus-Pandemie getrotzt und mit einem Gewinn überrascht. Auch beim Umsatz schlug der US-Konzern die Analystenerwartungen. Einen Ausblick für das Gesamtjahr blieb Tesla indes schuldig: Erst Ende des zweiten Quartals sind laut Konzern Auswirkungen der Corona-Krise näher bezifferbar. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Nach einem Quartalsverlust von mehr als 700 Millionen Dollar vor einem Jahr, schaffte Tesla im vergleichbaren Zeitraum nun einen Gewinn in Höhe von 16 Millionen Dollar. Je Aktie lag der Gewinn ohne Sonderposten bei 1,24 Dollar, während Analysten von einem Verlust von 0,36 Dollar je Anteilsschein ausgegangen waren. Auch beim Umsatz schlug Tesla die Erwartungen: Den Erlös bezifferte das Unternehmen den Angaben zufolge mit knapp sechs Milliarden Dollar - rund ein Drittel mehr als Anfang 2019. Der Erwartungswert der Marktexperten hatte mit 5,9 Milliarden Dollar leicht darunter gelegen. Auch die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge überraschte positiv: Sie lag bei 88.500 Stück und damit rund 40 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Aktie springt an das Rekordhoch heran Die Aktie von Tesla schoss daher nach den Zahlen nach oben bis auf über 880 Dollar (s. Ellipse). Seit dem März-Tief im Corona-Abschwung hat sich die Aktie mehr als verdoppelt und auch der steigende MACD (Momentum) zeigt die positive Dynamik in der Aktien. Nun ist auch das Rekordhoch bei knapp 1.000 Dollar greifbar. Sollte die Marke von 800 Dollar allerdings wieder unterschritten werden, droht ein weiterer Abverkauf. Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014

