Die Evotec-Tochterfirma Just - Evotec Biologics mit Sitz in Seattle, USA ist eine Partnerschaft mit Ology Bioservices zur Evaluierung und analytischen Charakterisierung von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 eingegangen. Die Kooperation ist Teil eines Vertrags über die Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen, mit dem das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense Enabling Biotechnologies des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums Ology Bio beauftragt hat. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Antikörper genesender Patienten lassen sich nicht unbedingt in stabile, herstellbare Biotherapeutika übersetzen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...