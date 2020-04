Der Kranhersteller Palfinger AG erzielte im 1. Quartal 2020 einen Umsatz von 393,2 Mio Euro (-10,8 Prozent). Der Rückgang sei insbesondere auf die Verringerung des Umsatzes im Forstbereich in Russland und Europa zurückzuführen, wie es heißt. Das EBITDA verringerte sich um 17,9 Prozent auf 50,3 Mio Euro, die EBITDA-Marge lag bei 12,8 Prozent nach 13,9 Prozent im 1. Quartal 2019. Das EBIT lag mit 31,4 Mio. Euro um 26,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge reduzierte sich entsprechend von 9,7 Prozent in der Berichtsperiode des Vorjahres auf 8,0 Prozent im 1. Quartal 2020. Das Konzernergebnis lag in der Berichtsperiode bei 15,5 Mio. Euro (minus von 26,7 Prozent). Man habe auf die COVID-19-Krise proaktiv und umfassend reagiert, so das Unternehmen. Umgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...