In Zeiten von Corona ist Geschwindigkeit ein Trumpf. Obwohl noch nicht komplett in Betrieb genommen, setzt Herma deshalb zumindest teilweise bereits das neue Beschichtungswerk für Etiketten-Haftmaterial ein - aus gutem Grund: Die 90-Millionen-Euro-Investition in Filderstadt ermöglicht es schon zum jetzt, unterschiedliche Teams räumlich besser voneinander zu trennen. "Wir haben Schlüsselkomponenten im neuen Werk Schritt für Schritt anlaufen lassen", erläutern die beiden Herma Geschäftsführer Sven Schneller und Dr. Thomas Baumgärtner, letzterer verantwortlich für den Bereich Haftmaterial. "So konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...