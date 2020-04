onoff AG sichert LiquiditätDGAP-Ad-hoc: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges onoff AG sichert Liquidität30.04.2020 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Nach erfolgreichen Gesprächen mit den beteiligten Hausbanken, der Deutschen Bank einerseits und der Stadtsparkasse Wunstorf andererseits, konnte die onoff AG heute Kreditverträge unterzeichnen, damit zwecks Sicherstellung möglicher Liquiditätserfordernisse für die nächsten Monate der sogenannte KfW-Unternehmerkredit in Höhe von bis zu EUR 3 Mio. gesichert werden konnte. Aufgrund der guten Bonität der onoff group konnte ein Zinssatz in Höhe 1 % bei einer Laufzeit von 5 Jahren vereinbart werden.onoff Aktiengesellschaft, WunstorfÜber die onoff AG: Als systemunabhängiger Partner für Automatisierung und IT entwickelt die onoff AG passgenaue, zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessautomatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branchenschwerpunkte liegen im Bereich Pharma, Food, Chemie, Wasser/Abwasser, Erdgas sowie Handel. Über 180 Mitarbeitende sind im In- und Ausland an acht verschiedenen Standorten aktiv, um ortsnah Kundenprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen. Die nationale und internationale Erfahrung und das über 30-jährige Know-how spiegeln sich im Leistungsspektrum der beiden Kernbereiche: onoff engineering gmbh und onoff it-solutions gmbh.Kontakt: Klaus-Karl Becker klaus-karl.becker@onoff-group.de Tel. 05031-9686-15930.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: onoff Aktiengesellschaft Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Deutschland Telefon: +49 5031 9686-0 Fax: +49 5031 9686-96 E-Mail: info@onoff-group.de Internet: www.onoff-group.de ISIN: DE000A2BPNB1 WKN: A2BPNB Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 1033779Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033779 30.04.2020 CET/CEST