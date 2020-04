Der heutige Beitrag in der Austrian Visual Worldwide Roadshow kommt von Wienerberger: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow/presentation/wienerberger/3795 . Sie wird auch für etliche eigene Mitarbeiter interessant sein: Wienerberger Gruppe schloss ja dieser Tage die zweite Runde des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms erfolgreich ab. Von den über 4400 teilnahmeberechtigten Mitarbeitern in Österreich, Großbritannien, den Niederlanden und Tschechien nutzte rund ein Viertel die Chance, sich an Wienerberger zu beteiligen. Das Investitionsvolumen lag insgesamt bei über 2,3 Mio. €, das durchschnittliche Investment pro Mitarbeiter bei über 3.300 €. Wienerberger-Statement zur Präsentation: "Wienerberger setzt seit vielen Jahren auf ...

