Heute findet das Finale des 3. Aktienturniers http://www.boerse-social.com/tournament statt. Nachdem Mayr-Melnhof im Semfinale FACC besiegt hat (davor kam man nach Freilos in Runde 1 gegen die Bawag und Do&Co weiter) und die EVN die Österreichische Post ((EVN besiegte davor Immofinanz, OMV und Porr) stehen die beiden heute im Finale des 3. Aktienturniers, das an nur einem Tag entschieden wird, weil morgen 1. Mai Feiertag ist. Geht der Wanderpokal also an Mayr-Melnhof oder die EVN? Weil EVN gestern nach Marktschluss um am Tag vor dem Finale eine Gewinnwarnung brachte (obwohl das in Zeiten wie diesen niemand wundert), nenne ich mal für heute Mayr-Melnhof als Favorit. Aber was weiss man schon.Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 124,80 /125,60, 0,48%)EVN ( Akt. Indikation: 14,12 ...

