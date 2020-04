In China ändern dich die Richtlinien für die Subventionierung von E-Autos durch die Regierung deutlich. So gibt es ein neues Preislimit und eine neu definierte Mindestreichweite. E-Auto-Käufer in China können künftig nur noch dann mit staatlichen Kaufprämien rechnen, wenn ihr Neuwagen umgerechnet maximal 39.500 Euro kostet. Das berichtet die Webseite Automobil Industrie. Ausgenommen seien Fahrzeuge mit Wechselakku. Eine Verschärfung der Förderungsrichtlinie gibt es auch bei der Reichweite eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...