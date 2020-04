Umsatz und Ergebnisse gingen im ersten Quartal im Jahresvergleich deutlich zurück.Während es in China Anzeichen für eine Erholung gebe, sei das volle Ausmass der Auswirkungen der Pandemie in anderen wichtigen Regionen noch nicht abzusehen, da sich das Virus weiter ausbreite, sagte Dow-Chef Jim Fitterling am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...