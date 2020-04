Für das chinesische Elektrofahrzeugunternehmen Nio sind die schlimmsten Auswirkungen des Coronavirus so gut wie ausgestanden. Das Management gab sich diese Woche im Rahmen einer Investorenkonferenz ausgesprochen entspannt und zuversichtlich. Keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten und in diesem Sektor. Die Aussage: Nio hat seine Jahresprognose aufgrund des Virus nicht gesenkt. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...