BioNTech ist die große Hoffnung im Kampf gegen Corona. Das Mainzer Biotech-Unternehmen hat jetzt erstmals in Deutschland die Wirksamkeit des von ihm entwickelten Impfstoffes BNT-162 an Probanden getestet. Die Zusammenarbeit mit dem US-Giganten Pfizer und dem chinesischen Unternehmen Fosun Pharma aus Shanghai scheint sich damit also mehr und mehr auszuzahlen.

Welche Unternehmen am Kampf gegen Corona arbeiten und welche Aktien in Kürze explodieren dürften, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...