Der boomende Handel im Internet und florierende Cloud-Dienste bescheren Amazon in der Corona-Krise starke Umsatzzuwächse. Zusätzliche Mitarbeiter und Investitionen in die Lieferlogistik sorgen jedoch für Beunruhigung.Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Nachfrage nach Amazons Lieferdiensten in vielen US-Regionen in den letzten Monaten regelrecht explodieren lassen. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...