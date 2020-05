COLUMBUS, OHIO, 30. April (WNM/USA Today/Johns Hopkins Center für Gesundheitssicherheit) - Ein von Battelle entwickeltes neues Dekontaminationssystem ist jetzt in mehreren Städten in den USA in Betrieb (https://eu.usatoday.com/story/news/2020/04/29/coronavirus-ohio-company-cleaning-millions-n-95-masks-hospitals/3044072001/). Im vergangenen Monat erhielt das System die US-amerikanische FDA-Zulassung, und das Unternehmen hat Einheiten bereits in sieben Bundesstaaten eingesetzt. Das Dekontaminations-System ...

