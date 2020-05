LONDON, 2. Mai (WNM/Financial Times/Copley Fund Research) - Analysen zeigen, dass US-Aktienfonds auch in der Corona-Krise deutlich hinter passiven Fonds zurückgeblieben sind. Das zeige, dass die Branche "auf einem Mythos aufgebaut ist und dieser Mythos in Stücke gerissen wurde". Eine Analyse von 1.350 Fonds mit einem Vermögen von insgesamt rund vier Billionen US-Dollar durch Copley Fund Research in der Financial Times zeigt, dass US-Aktienfonds im ersten Quartal 2020 nach Abzug der Gebühren um 1,44 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...