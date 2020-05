Aktie: Jungheinrich dreht wieder auf

Anzeige / Werbung Jungheinrich ist gut durch das erste Quartal gekommen. Zwar ging das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund zehn Prozent und der Umsatz um etwa fünf Prozent zurück, der Auftragseingang blieb aber in etwa gleich. Nun machen sich die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie aber richtig bemerkbar, wie das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen mitteilte. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Nach eigenen Angaben des Gabelstapler-Herstellers verzeichnete man seit Anfang April einen Nachfrageeinbruch. Alle Produktsegmente und Regionen sind demnach davon gleichermaßen betroffen. Das wird sich auch im Auftragseingang niederschlagen. Jungheinrich geht davon aus, dass im weiteren Jahresverlauf auch der Umsatz entsprechend niedriger sein wird. Einen verlässlichen Ausblick wagt der Maschinenbauer derzeit nicht, zu unsicher sind die Auswirkungen der Folgen der Corona-Krise auf die weitere Geschäftsentwicklung. Die Prognose für 2020 kassierte Jungheinrich deshalb. Jungheinrich-Aktie mit eneuem Anlauf Die Aktie hat seit dem bisherigen Tief 2020 Mitte März um mehr als 50 Prozent zulegen können, kann aber die 17-Euromarke nicht knacken, der vorherige Widerstand bei 16 Euro dagegen schon. Allerdings ist das Minus seit Jahresbeginn mit rund 23 Prozent immer noch deutlich. Der MACD (Momentum) dreht aber nach oben und signalisiert eine positive Dynamik. Bei rund 19 Euro liegt der nächste Widerstand. Enthaltene Werte: DE0006219934

