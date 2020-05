Mailand (awp) - Schlechte Nachrichten für Newron: In der zulassungsrelevanten Studie mit dem Produktkandidaten Sarizotan wurden die gesteckten Ziele nicht erreicht. In der STARS-Studie habe sich Sarizotan nicht als wirksam erwiesen, wie das Pharmaunternehmen am Montag mitteilte. Newron hatte Sarizotan bei Patienten eingesetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...