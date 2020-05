Neu soll Mary Steele Guilfoile in das Gremium gewählt werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Sie ist unter anderem bereits Mitglied in den Verwaltungsräten der Tochtergesellschaft Hudson Ltd oder des Beratungsunternehmens MG Advisors Inc. Sollte sie für Dufry gewählt werden, wird sie allerdings bei Hudson austreten.Steele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...