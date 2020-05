Auch die Sorge vor einer anhaltenden Angebotsschwemme an Rohöl lastet laut Händlern weiter auf den Preisen.Singapur - Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 26,21 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 1,36 Dollar auf 18,42 Dollar nach. Händler verweisen auf eine zuletzt wieder verschärfte Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China wegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...