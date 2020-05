Es geht um Geld - enorm viel Geld. Bereits vor drei Jahren schätzten Marktforscher der ARC Advisory Group den Markt für Prozessleittechnik auf 14 bis 15 Mrd. US-Dollar pro Jahr - Tendenz steigend [1]. Die Hälfte davon beinhaltet Hard- und Software sowie Dienstleistungen der Hersteller, die andere Hälfte wird den Dienstleistungen durch Systemintegratoren zugerechnet. Die schiere Zahl zeigt nicht, dass sich darin nicht nur die Ausrüstung neuer Anlagen verbirgt, sondern vor allem auch ein enorm großer Markt für Modernisierungen. Und weil diese den Betreibern häufig wenig Mehrwert verspricht, sondern aufgrund von Abkündigungen jahrzehntealter Systeme oft schlichtweg zwingend ist, haben Anlagenbetreiber in der Prozessindustrie längst Leidensdruck.

Auch die Lock-in-Strategien der Systemanbieter, die mit proprietärer Technik und entsprechenden Schnittstellen den Einsatz von Technik anderer Hersteller behindern, ist den Anwendern längst ein Dorn im Auge. Der Wunsch nach einer schrittweisen Digitalisierung unter Anwendung der besten verfügbaren Technik wird immer stärker.

Interoperable Systeme statt proprietärer Leittechnik

Seit acht Jahren artikulieren diesen insbesondere die Automatisierungsingenieure des Energiekonzerns Exxonmobil: Diese formulierten vor dem Hintergrund teurer Migrationsprojekte die Vision "Open Process Automation", bei der die eingesetzte Automatisierungstechnik komplett offen ist: Hard- und Software beliebiger Hersteller sollen künftig in einer Anlage genutzt werden und problemlos zusammenarbeiten (plug-and-play-fähige, interoperable Multi-Vendor-Automatisierungssysteme) und bestimmte Merkmale aufweisen. Und die Idee hat inzwischen zahlreiche prominente Anhänger gefunden und wird innerhalb der amerikanischen Open Group vom Open Process Automation Forum (OPAF) weiterentwickelt.

Die Idee ist radikal, und sie strotzt vor Abkürzungen und Akronymen: Die in den hierarchischen Strukturen der Automatisierungspyramide oder des OSI-Modells getrennten Ebenen werden eingeebnet. Kernpunkte sind dabei sogenannte "Distributed Control Nodes (DCN), mit denen Automatisierungsgeräte physisch an das Connectivity Framework OCF des Open Process Automation System angeschlossen werden. Auch die in einer "Advanced Computing Platform, ACP", ablaufenden Anwendungen werden über virtuelle DCN an das Framework angeschlossen. Vom Feldgerät bis zum ERP-System hängen auf diese Weise alle Komponenten der OT sozusagen an einem Strang [2]. Dass dies weitreichende ...

