Feiertagsbedingt wurden letzten Freitag keine EUR Emissionen platziert. Vergangenen Donnerstag war noch Signify NV mit einer Dualtranche aktiv (A: EUR 675 Mio., 4J, MS+245 BP; B: EUR 600 Mio., 7J, MS+270 BP; erwartete Ratings: Baa3/BBB-). Insgesamt wurde hier das Orderbuch mit EUR 7,9 Mrd. angegeben, wobei ein höheres Investoreninteresse (EUR 4,6 Mrd.) für Tranche B bestand. Damit stieg das EUR Gesamt- Primärmarktvolumen für April auf über EUR 220 Mrd. an und war im Vergleich zum Vorjahresmonat doppelt so hoch sowie das dritt-höchste monatliche Emissionsvolumen bis dato. Das hohe Angeobt v.a. an IG EUR Emissionen führte aufgrund der technischen Unterstützung, u.a ....

