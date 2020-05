Guten Morgen, der DAX versuchte in der Vorwoche einen Ausbruch über die Widerstandszone bei 10.900/11.000 Punkten sowie den nur kurz darüber verlaufenden wichtigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.125 Punkten. Der Ausflug über den Fibonacci-Fächer gelang nur kurzfristig. Dann sackte der DAX wieder deutlich ab und ging am Donnerstag bei 10.861 Punkten mit einem Abschlag von 2,2% aus dem Handel. Am heutigen Montagmorgen notiert der DAX vorbörslich deutlich tiefer unter der Marke von 10.500 Punkten. ...

