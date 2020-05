Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im ersten Quartal seine Verluste im Vergleich zum Vorjahr ausgeweitet. Der Konzernverlust lag mit 21 Millionen Euro etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Die Aktie bricht daraufhin am Montag erneut zweistellig ein.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) lag mit plus 21 Millionen Euro im Rahmen der von Klöckner Ende März gegebenen Prognosen - im Vorjahr lag es noch bei 34 Millionen Euro. Wegen der wirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...