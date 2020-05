Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) trotz der negativen Entwicklung einiger Portfolioschwergewichte den inneren Wert (NAV) stabil gehalten, die Erwartungen der Analysten aber deutlich verfehlt. In der Folge senken die Analysten das am NAV orientierte Kursziel, heben das Rating aber an.

Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft mit der Einreichung der Linde-Aktien im Rahmen des Squeeze-out bewusst auf einen Ertrag von 0,9 Mio. Euro verzichtet, der bei einem Verkauf über die Börse realisierbar gewesen wäre. Hierdurch bestehe jedoch weiterhin die Chance zur Partizipation an einer potenziellen Nachbesserung. Angesichts der systemisch bedingten Besonderheiten und Unwägbarkeiten bei Schätzungen für Beteiligungsgesellschaften und der damit verbundenen Unsicherheiten stelle das Analystenteam von GSC die Anlageempfehlung für die Scherzer-Aktie nach wie vor auf den inneren Wert ab. Dabei bilde der NAV im Gegensatz zur reinen Betrachtung auf Basis des Ergebnisses je Aktie auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven ab und sei nach Meinung der Analysten die aus Investorensicht deutlich geeignetere Bewertungskennzahl. Der zum 30. April 2020 gemeldete NAV der Scherzer-Aktie habe mit 1,92 Euro um 15,7 Prozent über dem stichtagsbezogenen Börsenkurs von 1,66 Euro gelegen. Die Analysten ermitteln auf Basis des fairen Werts der Scherzer-Aktie - ohne Berücksichtigung der Ertragschancen aus den Spruchstellenverfahren - ein Kursziel von 1,90 Euro (zuvor: 2,25 Euro) und heben das Rating auf "Kaufen" (zuvor: Halten") an.

