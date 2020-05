S&T gibt eine neue Prognose für das laufende Jahr ab: "Auf Basis der mittlerweile vorliegenden Zahlen des 1. Quartals 2020 und nach Analyse der vorläufigen Zahlen der S&T Gruppe für den Monat April sieht der Vorstand der S&T AG trotz der Corona-Krise für das laufende Geschäftsjahr eine Geschäftsentwicklung über Vorjahresniveau als wahrscheinlich an", teilt das Unternehmen mit. Konkret: Beim Umsatz sollen 2020 rund 1.150 Mio. Euro, bei der Profitabilität rund 115 Mio. Euro EBITDA erreicht werden. Beide Werte liegen rund 3 Prozent über dem Geschäftsjahr 2019, was entgegen den massiven Verwerfungen der globalen Wirtschaft eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses der S&T Gruppe bedeutet, so das Unternehmen. Damit soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...