95.982,68 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,71 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2:-2.22% vs. last gabb, -21.70% ytd, +27.70% seit Start 2013 Weil gerade der April vorbei ist, wieder ein Blick den im gabb schon mehrmals vorgestellten Investment-Ansatz. Dieser besagt, dass man stets in den Auftaktmonaten eines Quartals, also Jänner, April, Juli und Oktober voll investiert sein soll und dann wieder rausnehmen kann, freilich mit vielen Abstufungen. Wir haben uns das für den ATX angesehen. Und ja: Seit ATX-Start ist der April im Schnitt bester Monat, dann kommt der Jänner. Auch Juli ...

