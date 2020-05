Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 04/2020 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 5/2019 bis 4/2020 der prime market-Werte. Sie hat i9/12 Bedeutung für die nächste reguläre Umstellung per September-Verfall. Und so sieht es aus: Aktuell liegt EVN virtuell auf einem ATX-Rang, weil man nach Umsätzen die Telekom Austria überholt hat und auch das Market Cap-Kriterium erfüllt. FACC ist nach Umsätzen weiter stark, aber ausserhalb der 25er-Ränge nach Market Cap. Wäre die Liste massgeblich, so würde EVN die Telekom ersetzen.

