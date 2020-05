Die aktuell längste Serie: O2 mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.83%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Montag Vapiano mit 74,43% auf 0,85 (542% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 148,09%) vor Apache Corp. mit 6,91% auf 12,06 (116% Vol.; 1W 14,86%) und 3D Systems mit 5,66% auf 8,21 (79% Vol.; 1W 0,12%). Die Tagesverlierer: Klöckner mit -13,03% auf 3,24 (320% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,07%), PostNL mit -12,36% auf 1,38 (282% Vol.; 1W -2,96%), Mologen mit -11,54% auf 0,13 (49% Vol.; 1W -14,77%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (2082,32 Mio.), Roche GS (2041,97) und Coca-Cola (2035,29). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...