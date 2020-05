MediaCentral macht Fortschritte bei der digitalen Transformation seiner analogen Publikationen- Monatlicher Zuwachs von 389 % bei den programmgesteuerten Werbeeinnahmen für NOW und The Straight im April 2020- Einführung einer eigens entwickelten Marketingtechnologie, die die Erfassung von Verhaltensdaten automatisiert, um das Benutzererlebnis zu verbessern, den Traffic zu erhöhen und die Lösungen für Werbekunden zu verbessern- Fortsetzung des Aufbaus der digitalen Monetarisierungsstrategie im Rahmen der Konsolidierung der Leserschaft der unabhängigen urbanen Publikationen in Nordamerika, die 100 Millionen einflussreichen Verbrauchern umfasstTORONTO, ON., 5. Mai 2020- Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ("MediaCentral" oder das "Unternehmen") gibt heute ein beeindruckendes Umsatzwachstum infolge der Einführung seiner programmgesteuerten Werbestrategie auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Plattformen NOW Magazine ("NOW") und Georgia Straight ("The Straight") bekannt. Die KI-basierte programmgesteuerte Werbelösung ist Teil der jüngsten Initiativen des Unternehmens, um seine wachsende Leserschaft von 6,5 Millionen einflussreichen Verbrauchern durch technologische Ansätze als Einnahmequelle zu erschließen.Im März 2020 erweiterte MediaCentral sein Anzeigenangebot um vielfältigere Anzeige- und Programmformate. Infolgedessen wurden neue Anzeigenblöcke geschaffen, was zu einem deutlichen Anstieg der Aufrufe von Werbemitteln (Ad Impressions) bei NOW Magazine (Plus von 405 % von 4.494.026 im März 2020 auf 22.694.713 im April 2020) und bei The Straight (Plus von 25 % von 19.935.762 im März 2020 auf 24.846.567 im April 2020)1 führte. Dieser strategische Schritt bewirkte einen beträchtlichen Zuwachs der programmgesteuerten Werbeeinnahmen von +389 %1 bei NOW und The Straight zusammengenommen.Seit der Übernahme seiner populären urbanen Publikationen - NOW im November 2019 und The Straight im Februar 2020 - hat das Unternehmen eine offensive digitale Transformationsstrategie verfolgt, um die Blätter als profitable, zukunftsweisende digitale Plattformen neu aufzustellen. Die Investition des Unternehmens in die Entwicklung und Bewerbung von hochwertigen Inhalten - von der Verbreitung und Expansion über alle Medien bis hin zur Schaffung neuer trendiger Plattformen zu Themen wie E-Sport und Psychedelika - haben den zuvor gemeldeten zweistelligen Nutzerzuwachs im Monatsvergleich auf allen Plattformen angetrieben."Unsere digitalen Werbeeinnahmen werden unser bisheriges Anzeigenmodell im Rahmen der Forcierung unserer technologiebasierten Strategie voraussichtlich deutlich übertreffen. Wir setzen die neuesten Technologien ein, um das Gewinnwachstum zu optimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass unseren Lesern das bestmögliche Erlebnis geboten wird. Orogrammgesteuerte Werbeanzeigen sind erfolgreich, da sie von maschinellem Lernen Gebrauch machen, um eine verbraucherorientierte und datengesteuerte Anzeigenplatzierung in Echtzeit zu gewährleisten", meint Anton Tikhomirov, der bei MediaCentral als Senior Vice President, Technology and Architecture verantwortlich zeichnet. "Wir haben infolge unserer programmgesteuerten Werbung ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnet und freuen uns auf die Fortsetzung dieses Trends, während wir zusätzliche digitale Einnahmequellen aktivieren."Neben der programmgesteuerten Werbeinitiative hat MediaCentral kürzlich auch die Lancierung von Affiliate-Marketing als eine zusätzliche digitale Einnahmequelle angekündigt.Das Unternehmen verfolgt zudem die Implementierung einer neuen proprietären Software zur Marketing-Automatisierung. Diese Software wird alle Publikationen und digitalen Vermögenswerte von MediaCentral vereinen und es dem Unternehmen ermöglichen, eigene Daten, unter anderem zum Verbraucherverhalten, an einer zentralisierten Stelle zu erheben. Dadurch wird MediaCentral das Nutzererlebnis durch eine Personalisierung der Inhalte verbessern, den Traffic auf allen Plattformen durch Cross Promotion erhöhen und die Lösungen für Werbekunden optimieren können, indem ein Zugriff auf stark segmentierte demografische Daten geschaffen wird."Wir verfolgen einen publikumsorientierten Wachstumsansatz. Mit der Implementierung dieser neuesten Technologie wird MediaCentral Daten nutzen können, um unsere Leserschaft besser mit relevanten, direkt abgestimmten Inhalten zu versorgen. Infolgedessen wird das Engagement der Leser auf den Plattformen von MCC zunehmen, was Werbekunden vielfältigere Möglichkeiten bietet, strategisch Eindruck zu machen und ihre Marken zu bewerben", so Tikhomirov weiter.Die Einführung von Affiliate-Marketing, einer Software zur Marketing-Automatisierung und programmgesteuerte Werbung bietet Werbekunden, die die Premium-Leserschaft von MediaCentral von 6,5 Millionen urbanen, gebildeten und wohlhabenden Verbrauchern direkt ansprechen möchten, attraktive Möglichkeiten und ermöglicht es dem Unternehmen, aus der 333 Milliarden Dollar schweren Branche für digitale Werbung2 erfolgreich Kapital zu schlagen.MediaCentral sucht aktiv nach synergetischen und wertsteigernden Übernahmemöglichkeiten, um die Reichweite des Unternehmens in Nordamerika auszubauen, während es konsequent seiner Strategie nachgeht, die über 100 unabhängigen städtischen Publikationen zu konsolidieren, zu digitalisieren und zu monetarisieren.Quellen:1. Google Ad Manager (SSP)2. eMarker Inc- ENDE -Über Media Central Corporation Inc.Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ist ein alternativer Medienkonzern, der sich mit der Übernahme und der Entwicklung hochwertiger Publikationen befasst - angefangen mit der kürzlichen Übernahme der Vancouver Free Press Corp und dem Kauf von NOW Communications Inc. und der Einführung der digitalen Cannabis-Plattform CannCentral.com. MediaCentral bringt die mehr als 100 Millionen begehrten Premium-Konsumenten von rund 100 alternativen urbanen Wochenzeitungen in ganz Nordamerika zusammen und setzt sich für ihre Monetarisierung im Digitalbereich ein. Dadurch schafft MediaCentral das einflussreichste Publikum von Influencern.www.mediacentralcorp.comInstagram: @mediacentralcorpTwitter: @mediacentralcFacebook: Media Central Corp.Über Vancouver Free Press Corp.Vancouver Free Press Corp. ist Inhaber und Betreiber von Georgia Straight und straight.com. Georgia Straight wurde im Jahr 1967 als Wochenzeitung für Nachrichten, Lifestyle und Unterhaltung in Vancouver gegründet und ist seit mehr als 50 Jahren ein integraler Bestandteil des an der Westküste vorherrschenden aktiven urbanen Lebensstils. Georgia Straight erreicht mit seiner Donnerstags-Printausgabe und seiner täglichen Online-Publikation straight.com ein Publikum von mehr als 56 Millionen Lesern jährlich und kann mit einem preisgekrönten redaktionellen Portfolio bestehend aus Leitartikeln, Beiträgen und Rezensionen aufwarten. Die regelmäßige Berichterstattung umfasst die Bereiche Nachrichten, Technik, Kunst, Musik, Mode, Reisen, Gesundheit, Cannabis und Ernährung sowie Vancouvers umfangreichstes Angebot an Unterhaltungsaktivitäten und speziellen Veranstaltungen. Vancouver Free Press Corp. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).www.straight.comInstagram: @georgiastraightTwitter: @georgiastraightFacebook: @georgiastraightÜber NOW Central Communications Inc.NOW Central ist Eigentümer und Betreiber von NOW Magazine und nowtoronto.com. Seit 1981 ist NOW nun Torontos Stimme für Nachrichten und Unterhaltung und ist jeden Donnerstag in gedruckter Form und täglich auf nowtoronto.com erhältlich. Mit über 25 Millionen Lesern pro Jahr ist NOW eine führende Publikation, die seit mehr als 38 Jahren als unabhängige und alternative Stimme Pionierarbeit leistet. NOW Central Communications Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT).www.nowtoronto.comInstagram: @nowtorontoTwitter: @nowtorontoFacebook: facebook.com/nowmagazineVORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGENBestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. 