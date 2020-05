05.05.2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat den Erwerb der Unternehmensbereiche Renewable Power Systems ("RPS") und Schutzrelais mit Sitz in Kempen (Deutschland) von der Woodward, Inc. (NASDAQ: WWD) zum 30. April 2020 vollzogen. Die beiden Unternehmensbereiche erwirtschafteten mit insgesamt ca. 410 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 80 Mio. USD. RPS stellt an den Fertigungsstandorten Kempen (Deutschland) und Krakau (Polen) Frequenzumrichter und andere Schlüsselkomponenten für Windenergieanlagen her und ist darüber hinaus im ...

