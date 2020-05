Die Angst vor wieder zunehmenden handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China hat die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Montag verschreckt, hinzu kamen düstere Stimmungsdaten aus der Industrie in der Eurozone. Das liess den EuroStoxx 50 mit einer Abgabe von 3,8% schliessen, der CAC 40 in Paris verlor 4,2%, der Dax schloss 3,6% schwächer und der FTSE 100 sank nur um 0,2%, allerdings hatte die Londoner Börse ja schon am Freitag, als die anderen Indices feiertagsbeding nicht handelten, deutlich schwächer geschlossen. Es gibt in der Zwischenzeit immer mehr Kritik an China über den Umgang mit der Krise, und vor allem aus den USA werden wiederholt Androhungen von neuen Strafzöllen geäußert. Wie sehr die Krise die ...

