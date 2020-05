Die Aufholeffekte des schwachen Freitags an der Wall Street hat der Deutsche Aktienindex gestern verarbeitet und der Markt kann heute Morgen wieder etwas Boden gutmachen. Zwar schwelt die Angst vor einer Fortsetzung des Handelskrieges zwischen den USA und China in den Köpfen der Anleger weiter, aber aus Washington kamen gestern zumindest Signale der Entspannung. US-Präsident Trump sei nicht gewillt, neue Strafzölle zu erheben, wenn sich China an die in Phase Eins des Handelsvertrags getroffenen ...

