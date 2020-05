Die Grenke AG (ISIN: DE000A161N30) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 nun eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,80 Euro) bleibt die Dividende damit unverändert. Ursprünglich war eine Anhebung auf 0,88 Euro geplant. Die Dividende kann von den Aktionären wahlweise in bar oder in bar und Aktien bezogen werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 64,75 ...

