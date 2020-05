Laut einer Integral-Studie im Auftrag der Erste Bank sehen 34 Prozent der österreichischen AnlegerInnen durch die Corona-Pandemie eine vielversprechende Gelegenheit, um an den Aktienmärkten mitzumischen. 44 Prozent der Männer sehen gute Chancen, mit Geldanlagen an den Aktienmärkten, Gewinne erzielen zu können. Im Gegensatz zu den Anlegerinnen, wo nur jede Vierte (24 Prozent) in der aktuellen Börsenlage Potenzial für gute Investments sehen würde. "Natürlich ergibt sich jetzt die eine oder andere Chance. Aber die Lage ist weiter unklar und man sollte jetzt erst mal schrittweise einsteigen, am besten mit Fondssparplänen", hält Erste Bank-CEO Peter Bosek fest. Um den Betrag, der Monat für Monat investiert wird, ...

