Die Aktie des Finanz- und Versicherungskonzerns Allianz hatte etwa die Hälfte des Kurseinbruchs von Mitte Februar bis Mitte März wieder aufgeholt, als am Donnerstagabend nach Handelsende die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt wurden. Angesichts der schwachen Tendenz des Gesamtmarkts reagierte die Aktie nicht auffallend negativ, was deutlich macht, dass die Marktteilnehmer die Ergebnisse in etwa so erwartet hatten. Die Zahlen waren gut genug, um den Kurs ein wenig abzufedern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...