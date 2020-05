Hypoport 5.83% MavTrade (QUAL1412): Die in der heutigen Vorstandssitzung ausgewerteten vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns weisen für das erste Quartal 2020 Umsatzerlöse und EBIT deutlich über Vorjahresniveau auf. Der Hypoport-Vorstand erwartet für die Hypoport-Gruppe für das erste Quartal 2020 ein Umsatz von über 100 Mio. € (Q1 2019: 78,5 Mio. €) und ein Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) von über 10 Mio. € (Q1 2019: 8,0 Mio. €). Damit wurde der Umsatz um rund 30% und das EBIT ebenfalls um rund 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Hypoport wird seine Ergebnisse des ersten Quartals 2020 in detaillierter Form wie geplant am 11. Mai 2020 veröffentlichen. (05.05. 10:58) >> mehr comments zu Hypoport: ...

