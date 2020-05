Gland (awp) - Die Aktionäre der Onlinebank Swissquote haben an der Generalversammlung am Dienstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde etwa die Dividende von 1,00 Franken je Aktie genehmigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die bisherigen Verwaltungsräte Markus Dennler (Präsident) sowie Monica Dell'Anna, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...