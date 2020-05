Die schrittweisen Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen die Virus-Ausbreitung lockern auch die Stimmung an der Börse auf. Allerdings wurden in den vergangenen Wochen bereits sämtliche geldpolitische Stützen, die historisch einmaligen staatlichen Hilfspakete und der erfolgreiche Lockdown zur Eindämmung des Virus in die Aktienkurse eingepreist. In den kommenden Tagen könnten die Börsen deshalb in ein gewisses Loch fallen, weil neue Kurstreiber erst einmal nicht am Horizont zu sehen sind. Technisch ...

