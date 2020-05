Die Entdeckung habe man zusammen mit seinen Lizenzpartnern sind im Rahmen der Erkundungen der Öl- und Gasprospekte Polok und Chinwol in der Lizenz Block 29 gemacht. "Diese Funde sind richtungsweisend", meint Hugo Dijkgraaf, Chief Technology Officer und im Vorstand verantwortlich für die globale Exploration. So unterstreiche die Entdeckung die Bedeutung Mexikos als eine der wichtigen Wachstums-Kernregionen des Unternehmens. "Wir sind gut aufgestellt und werden unseren Beitrag zur Entwicklung von Mexikos Öl- und Gassektor leisten", glaubt auch Juan Manuel Delgado, Managing Director von Wintershall Dea in Mexiko ...

